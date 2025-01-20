Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'ndan Kenetlenme Çağrısı

Kayserispor’da Sinan Kaloğlu’ndan ‘Kenetlenme’ Çağrısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamak istediklerini açıkladı. Kaloğlu, ligde son oynadıkları maçta deplasmanda Reeder Samsunspor'a 1-0'lık skorla ‘şanssız’ bir yenilgi aldıklarını belirtti.

Kaloğlu, bu karşılaşmanın sonucunun ‘hak etmediklerini’ savunarak, “Bu maçla ligin ilk yarısını tamamlamış olduk. Rakiplerimizle puan farkımız çok değil. Kayserispor'u sezon sonunda iyi bir yere getirmek için ekibimle çalışıyoruz,” dedi.

Bay Geçme Süreci ve Hazırlıklar

Kaloğlu, sezonun ikinci devresindeki ilk haftayı bay geçerek iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve bu sürecin karşılığını Sivasspor maçında almayı planladıklarını ifade etti. “Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sivas'a galibiyet için gidiyoruz. İkinci yarıya iyi sonuçla başlamak istiyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kenetlenmemiz gerekiyor,” diye konuştu.

Takımın taraftarlarıyla birleşerek daha güçlü olacaklarını belirten Kaloğlu, “Taraftarımızla güçlüyüz, onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize güvenmeye devam etsinler,” vurgusunu yaptı.

Başarı İçin İhtiyaç Duyulan Destek

Kayserispor’a 9. haftada katıldıklarını hatırlatan Kaloğlu, “11 maça çıktık. Geldiğimizde 4 puanı bulunan Kayserispor'u 16 puana getirdik. Zorlu rakiplere karşı oynamamıza rağmen ortaya konulan futbol, veriler, istatistikler ve alınan puanlardan dolayı mutluyuz,” dedi. Daha fazla puan alabilecekleri bazı karşılaşmalarda şanssız olduklarını belirten Kaloğlu, futbol camiasının da kendilerini başarılı bulduğunu ekledi.

Son olarak, ligin ikinci yarısının Kayserispor için iyi geçeceği konusunda kararlı olduklarını ifade eden Kaloğlu, “Önümüzde 18 karşılaşma var. Bu karşılaşmaların hepsine talibiz. Birlik olmaya ve desteğe ihtiyacımız var. Bunu başarabilirsek Kayserispor ligi iyi yerde bitirecektir. Asla pes eden bir teknik direktör olmadım. Ben ve ekibim Kayserispor'u iyi bir yere getirmek için devam edeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.