Kayserispor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trabzonspor İle Oynayacağı Maç İçin Hazırlıklara Başladı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 19 Eylül Perşembe günü Trabzonspor ile gerçekleştireceği 3. hafta erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına hızla başladı.

İlk Antrenman Detayları

Antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, pas çalışmaları ve baskı antrenmanlarıyla forma kalitelerini artırmaya çalıştı. Son bölümde ise çift kale maç yapılarak, idman tamamlanmış oldu.

Gelecek Çalışmalar

Kayserispor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçı için hazırlıklarına devam edecektir.