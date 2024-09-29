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Kayserispor'un Hedefi: Beşiktaş'ı Yenmek

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş ile olan maça dair umutlu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:27
Kayserispor'un Hedefi: Beşiktaş'ı Yenmek

Kayserispor'un Hedefi: Beşiktaş'ı Yenmek

Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi umut dolu açıklamalarda bulundu.

"Kazanmaktan Başka Bir Düşüncemiz Yok"

Yılmaz, takımının son antrenmanından önce düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş karşısında ortaya koyacakları performansın önemine değinerek, "Biz yarın kesinlikle kazanmak istiyoruz, kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'a saygımız sonsuz ama yarın kazanıp inşallah yukarılara tırmanmak istiyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyoruz," dedi.

Takım Performansı Üzerine Yorumlar

Yılmaz, takımının genel performansına dair, "Asıl oyunumuz Eyüpspor maçının ikinci devresiydi. Trabzonspor karşılaşmasından sonra Göztepe maçında yaşadığımız kayıpların ardından tekrar toparlanma sürecine girmeliyiz. Göztepe maçına kadar her maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu sefer, hak ettiğimizi aldığımız bir mücadele olur," şeklinde konuştu.

İyi Oyunculara Güveniyor

Yılmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Kayserispor'u ziyaret ettiğini belirterek, "Kendisi hem antrenmanımızı izliyor hem de yarın maçımızı takip edecek. Bizim formda ve kaliteli oyuncularımız var. Ayrıca eski milli futbolcu Serhat Akın'ın yaşadığı üzücü olaydan dolayı çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim," ifadelerini kullandı.

Antrenman ve Hazırlıklar Tamamlandı

Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleriyle başlayarak pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi. Kayserispor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7....

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz (solda) yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesi antrenman yaptı.

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