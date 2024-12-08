DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.467.561,3 0,51%

Kayserispor'un Zafere Uzanışı: Galibiyet Geç Geldi Ama Hak Edildi

Kayserispor Genel Sekreteri Rıza Erkut Yurdemi, Alanyaspor galibiyeti sonrası umut dolu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 19:00
Kayserispor'un Zafere Uzanışı: Galibiyet Geç Geldi Ama Hak Edildi

Kayserispor'un Alanyaspor'u Mağlup Etmesi Sonrası Açıklamalar

Kayserispor Kulübü Genel Sekreteri Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu, bizim hak ettiğimiz geç gelmiş bir galibiyetti." ifadesini kullandı.

Moralle Başlayan Maç

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yurdemi, takımlarının maça moralle başladığını dile getirerek, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Bu bizim hak ettiğimiz geç gelmiş bir galibiyetti. Bundan sonrası için de kenetleneceğiz. İnşallah Antalya'dan yüzümüz gülerek döneriz." dedi.

Takımın Mücadelesi

Yurdemi, kart cezası ve santrafor eksikliğine rağmen oyuncularının özverili oyun sergilediğini belirterek, "Arkadaşlar kenetlendiler, oynamayı bildiler. Gerçekten Kayseri halkına yakışır bir galibiyet hediye ettik. Daha da farklı bitebilirdi. Bundan sonraki maçlarımızı daha farklı bitirmeye gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Vergi Borçları Hakkında

Kayserispor'un vergi borcuna ilişkin soruları yanıtlayan Yurdemi, "SGK ve vergi borcumuzla ilgili yapılandırma yapmamız gerekiyor. İnşallah lisansımızı alacağız. Kayserispor'a hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin." dedi.

Destek Mesajları

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, galibiyetten dolayı Kayserispor'u tebrik ederek, takımının ligi iyi bir yerde tamamlayacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’a destek veren taraftarlara teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siltaş Yapı Pendikspor, Sakaryaspor'u 3-0 Mağlup Etti
2
Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Tamamlandı
3
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. Hafta Heyecanı: Sonuçlar Açıklandı
4
Rams Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Yenerek Üst Sıraları Zorluyor
5
Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan Özür Diledi
6
RAMS Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Geçti: Çağdaş Atan'dan Açıklamalar
7
Beşiktaş, OGM Ormanspor'u Zorlu Bir Maçta Geçti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor