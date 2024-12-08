Kayserispor'un Zafere Uzanışı: Galibiyet Geç Geldi Ama Hak Edildi

Kayserispor'un Alanyaspor'u Mağlup Etmesi Sonrası Açıklamalar

Kayserispor Kulübü Genel Sekreteri Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu, bizim hak ettiğimiz geç gelmiş bir galibiyetti." ifadesini kullandı.

Moralle Başlayan Maç

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yurdemi, takımlarının maça moralle başladığını dile getirerek, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Bu bizim hak ettiğimiz geç gelmiş bir galibiyetti. Bundan sonrası için de kenetleneceğiz. İnşallah Antalya'dan yüzümüz gülerek döneriz." dedi.

Takımın Mücadelesi

Yurdemi, kart cezası ve santrafor eksikliğine rağmen oyuncularının özverili oyun sergilediğini belirterek, "Arkadaşlar kenetlendiler, oynamayı bildiler. Gerçekten Kayseri halkına yakışır bir galibiyet hediye ettik. Daha da farklı bitebilirdi. Bundan sonraki maçlarımızı daha farklı bitirmeye gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Vergi Borçları Hakkında

Kayserispor'un vergi borcuna ilişkin soruları yanıtlayan Yurdemi, "SGK ve vergi borcumuzla ilgili yapılandırma yapmamız gerekiyor. İnşallah lisansımızı alacağız. Kayserispor'a hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin." dedi.

Destek Mesajları

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, galibiyetten dolayı Kayserispor'u tebrik ederek, takımının ligi iyi bir yerde tamamlayacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’a destek veren taraftarlara teşekkür etti.