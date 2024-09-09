Kazakistan'da Türk Dünyası Spor Bakanları Bir Araya Geldi

Kazakistan'da Spor Bakanları Toplandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Türk dünyasının spor bakanları önemli bir toplantı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ecdadımızın Emaneti

Osman Aşkın Bak, göçebe oyunlarının spor dünyasında marka değerine dönüşmekte olduğunu vurguladı ve "Dünya Göçebe Oyunları sadece bir oyun değil, ecdadımızın bize bıraktığı bir emanet." dedi.

Öncelikli Hedef: Gençleri Koruma

Bakan Bak, gençlerin dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi zararlılardan korunabilmesi için sporun önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türk devletlerinin bu organizasyona katılımının arttırılması gerektiğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs'ın da toplantılara dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu'ndan Destek

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ise, "2015'ten beri Dünya Göçebe Oyunları'nın global düzeyde tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Oyunların, en büyük geleneksel spor organizasyonu olduğunu belirten Erdoğan, 4 yılda bir daha kapsamlı düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Bozkırda Buluşma Başladı

Kazakistan'ın ev sahipliğinde organize edilen 5. Dünya Göçebe Oyunları, 90 ülkeden 2 binden fazla sporcu ile başladı. Oyunlar, "Ulu Dala Dübiri" sloganıyla 13 Eylül'e kadar sürecek. Daha önce Kırgızistan ve İznik'te düzenlenen bu ödüllü etkinliğin beşincisi ilk kez bir başkentte düzenleniyor.

21 Geleneksel Spor Dalında Müsabakalar

5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında, at üstünde oynanan geleneksel oyunlar, dövüş sanatları ve okçuluk gibi 21 farklı spor dalında müsabakalar gerçekleştirilecek. Astana'ya gelen turist sayısının 100 bini aşması bekleniyor.