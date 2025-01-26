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Kemal Özdeş: "Bu Takım Süper Lig'e Çıkacak!"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Erzurumspor FK'ya karşı kaybettikleri maç sonrası umut dolu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:10
Kemal Özdeş: "Bu Takım Süper Lig'e Çıkacak!"

MKE Ankaragücü - Erzurumspor FK Maç Sonrası Açıklamalar

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özdeş, takımın bu yenilgiyi hak etmediğini belirterek, Süper Lig'e çıkma inancını koruduklarını ifade etti.

Takımın Mücadelesine Vurgu

Kaybettikleri için oldukça üzgün olduklarını dile getiren Özdeş, "Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazanarak taraftarımızı mutlu etmek isterdik. Oyun başından itibaren iki takım da adam adama savunma yaptı. Duran toptan en fazla gol atan takım Erzurumspor ve yine böyle gol attı. Sonrasında oyunu oturttuk ve ikinci yarıda istediğimiz dakikada golü bulduk. Fırsatları gole çeviremedik. Orta alanda bir miktar daha risk aldık ve ceza sahasında karambolden gol yedik. 2-1'den sonra gol için yoğun çaba sarf ettik." dedi.

Gelecek Hedefleri

Özdeş, kalan 17 maç için daha dikkatli oyunlara ihtiyaç duyacaklarını vurgulayarak, "Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Bu taraftarın desteğine inanıyorum. Bu camiaya layık olacak oyuncularla bir hikaye yazmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni transferlerin sahaya entegre edilmesi sürecinde, 3 ek oyuncunun daha kadroya katılacağını belirtti.

Hakem Eleştirileri ve Oyuncu Durumları

Özdeş, hakemle ilgili yaşananlar hakkında da konuşarak, "Dördüncü hakeme yalvardım, 'Kaleci oyunu geciktiriyor.' diye. 60 dakika yalvardım." diyerek maçın uzatma sürelerine dikkat çekti. Takımın sağlık durumu hakkında da Renaldo Cephas'ın menisküs ameliyatı geçirdiğini ve 2 hafta içinde sahalara döneceğini açıkladı.

Hakan Kutlu: "Beklentimizin Üzerinde Bir Sezon Geçiriyoruz"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Beklentimizin çok çok üstünde bir sezon geçiriyoruz." diyerek takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kutlu, maçların hedeflerine ulaşmalarında belirleyici olacağını ifade etti.

Ankaragücü'nün taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirten Kutlu, "Ankaragücü taraftarı itici güç oldu takımlarına. Biz depremde hasar gördüğü için bazı tribünlere taraftar alamıyoruz." diye konuştu.

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