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Kenan Çam Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Kenan Çam, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıkladı, şu hedefleri sıraladı: altyapı güçlendirme, genç yetenekler ve uluslararası başarı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:55
Kenan Çam Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Kenan Çam, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday

Milli eski güreşçi Kenan Çam, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını resmen duyurdu. İzmir'de düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllara dayanan spor kariyeri ve yöneticilik tecrübeleriyle Türk güreşine katkı sağlamak istediğini belirtti.

Disiplin ve Azimle Başarıya Ulaşmak

Çam, spor tutkusunun ona uluslararası alanda birçok madalya kazandırdığını vurgulayarak, “Bu süreçte öğrendiğim disiplin, azim ve liderlik becerilerini Türkiye Güreş Federasyonu’na taşıyarak, ülkemizin güreşteki başarılarını daha da ileriye taşımak istiyorum.” diye açıkladı.

İş Dünyası Deneyimiyle Yenilikçi Çözümler

Ticaret ve hizmet sektörlerinde edindiği deneyimlerin, federasyon yönetiminde finansal sürdürülebilirlik ve stratejik planlama konularında yenilikçi çözümler geliştirmesine katkı sağlayacağını belirten Çam, “Güreş sporunun altyapısını güçlendirmek ve genç yetenekleri keşfetmek” gibi önemli hedeflerle yola çıktığını ifade etti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kenan Çam, “Federasyon başkanlığım döneminde sporcularımızın uluslararası platformlarda daha fazla başarı elde etmeleri için gerekli desteği sağlayacak, antrenörlerimize eğitim programları düzenleyeceğiz.” dedi. Ayrıca güreş kulüplerinin altyapı ihtiyaçlarını karşılama konusunda projelere öncelik vereceklerini belirtti.

Çam, Türkiye Güreş Federasyonu’nun bir parçası olan tüm sporcu, antrenör, yönetici ve güreşseverlerin destek ve iş birliğiyle Türk güreşini hak ettiği yere taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Milli Eski güreşçilerden Kenan Çam, İzmir'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında...

Milli Eski güreşçilerden Kenan Çam, İzmir'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

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