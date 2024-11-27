Kenan Yıldız, Golden Boy Web Ödülünü Kazandı

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü kazandı. Taraftarların oylarıyla belirlenen bu prestijli ödül, Yıldız'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Tuttosport'un Geleneksel Ödül Töreni

2003 yılından bu yana devam eden geleneksel ödül töreninde, Tuttosport sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna "Golden Boy" ödülünü vermektedir. Bu yıl bu ödül, Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol yeteneği Lamine Yamal tarafından elde edildi.

Kenan Yıldız'ın bu başarısı, Türk futbolunun uluslararası arenada tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

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