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Kenan Yıldız'ın Parladığı İtalya Derbisi

Juventus'un doğal yeteneği Kenan Yıldız, Inter maçında gösterdiği performansla İtalyan basınında manşetlere taşındı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:36
Kenan Yıldız'ın Parladığı İtalya Derbisi

Kenan Yıldız, İtalyan Basınında Gündem Oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında oynanan Inter ile Juventus arasındaki 4-4'lük büyük maçta, Juventuslu Kenan Yıldız gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, attığı 2 golle takımını mağlup olmaktan kurtararak müsabakanın en iyisi seçildi.

Basındaki Manşetler

Tuttosport gazetesi, Kenan Yıldız'ın fotoğrafını kullandığı manşette, "Mamma li Turchi" ifadesine atıfta bulunarak "Anneciğim o Türk" başlığını attı. Gazete, Yıldız'ın performansını övgüyle değerlendirerek, sahada gösterdiği üstün yetenekle kendisine yöneltilen eleştirilere en güzel yanıtı verdiğini belirtti.

Rekor Kıran Performans

Kendisi hakkında yapılan oyuncu değerlendirmesinde, Kenan Yıldız, 8 puanla maçın en iyisi seçildi. Üstelik, Serie A tarihinde Inter ile Juventus arasında oynanan bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu olma unvanını elde etti.

Diğer Gazetelerin Yorumları

La Gazzetta dello Sport, bu önemli maçta Kenan Yıldız'ın 4-2 geriden gelen Juventus'un 4-4 eşitliği yakalamasındaki rolüne dikkat çekerek, "San Siro'da sahaya girişi ve attığı gollerle maçı kelime anlamıyla tersine döndürdü" yorumunu yaptı.

Ayrıca Corriere dello Sport, karşılaşmanın "çılgın" bir derbi olduğunu vurgulayarak, Yıldız’ın performansını 8 puanla değerlendirerek baş yazısında, "Juventus'un dengeyi getirerek maça katılmasına yardımcı oldu" ifadesine yer verdi. Yıldız, maç sonrası yaptığı açıklamada, Serie A'da şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

Sonuç olarak, Kenan Yıldız'ın Inter karşısındaki performansı, hem Juventus'un puan tablosundaki konumunu güçlendirdi hem de genç futbolcunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

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