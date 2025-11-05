Kerem Aktürkoğlu Aras Şamlı’nın Hayalini Gerçekleştirdi

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı’nın başkanlık vaadini yerine getirip okulu ziyaret etti ve öğrencilerle buluştu.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu okula sürpriz ziyaret yaptı

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, özel bir okulun 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı’nın seçim vaadini yerine getirdi. Şamlı, okul başkanlığı seçimlerinde "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu’na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" demişti ve vaadini gerçekleştirdi.

Başkanlık seçimini kazanmasının ardından Kerem Aktürkoğlu, Aras’a gönderdiği mesajda: "Tebrikler Aras. Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" ifadesini paylaştı ve sözünü tutarak okula geldi.

27 yaşındaki futbolcu, okulun konferans salonunda minik hayranlarıyla buluştu. Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kerem, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Aktürkoğlu, konuşmasında şu vurguyu yaptı: "Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras’a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem; kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Başarı, kendin olabildiğin için, kendin kalabildiğin için geliyor".

Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu. Öğrenciler, milli futbolcuyla bir araya gelmekten büyük heyecan duydu.

