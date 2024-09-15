Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Başarılı Bir İkili İlk Maçına Çıktı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk maçında gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:47
Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Başarılı Bir İkili İlk Maçına Çıktı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'ya Etkileyici Başlangıç

Portekiz futbol ligi ekiplerinden Benficaya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de yer aldığı ilk karşılaşmasında, Santa Clara karşısında galibiyet için mücadele etti. Kerem, bu maçta attığı golle takımının 4-1'lik zaferinde kritik bir rol üstlendi.

Maçın Detayları

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde, Benfica ev sahibi olarak sahaya çıktı. Maçın başlama düdüğünden hemen sonra, konuk ekip Santa Clara 1. dakikada Vinicius ile öne geçti. Ancak 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içerisinde zor bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı.

Benfica'nın diğer gollerini, Florentino Luis (34. dk), Antonio Silva (47. dk) ve Angel Di Maria (58. dk) kaydetti. Maçın 73. dakikasında Kerem, Schjelderup ile yer değiştirirken, Orkun Kökçü ise 82. dakikada Barreiro ile değiştirilerek sahayı terketti.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte, Benfica puanını 10'a çıkararak ligi 3. sırada sürdürmekte. Ancak, lider Sporting Lizbon ile arasındaki fark, 5 puana çıktı.

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Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Başarılı Bir İkili İlk Maçına Çıktı

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