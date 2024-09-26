Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Parlıyor: Taraftarların Kalbini Fethetti

Kerem Aktürkoğlu Benfica’da Taraftarların Gözbebeği

Portekiz’in ünlü spor gazetesi A Bola'nın editörü Nuno Paralvas, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki etkinliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Paralvas, Kerem’in, kısa sürede Benfica taraftarının kalbini kazandığını belirtti.

“Benfica Taraftarı İçin Güzel Bir Sürpriz”

Paralvas, “Kerem için Benfica taraftarı büyük bir destek sağladı. Onun takımla fazla antrenman yapmadan gol ve asist yapmaya başlaması, taraftar için hoş bir sürpriz oldu. Şimdiden benimsediler.” dedi. Kerem’in, ilk maçında 60 bin taraftara karşı gösterdiği performans, umut verici olarak değerlendiriliyor.

Transferin Değeri ve Beklentiler

Kerem’in Benfica’ya 12 milyon avroya transfer edilmesi hakkında da konuşan Paralvas, “İlk maçlardaki performansından sonra bu transfer Benfica için iyi bir anlaşma. Diğer kulüplerden gelen teklifler göz önüne alındığında, bu transferin avantajlı olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

“Geleceği Şu An İçin Belirsiz”

Kerem’in gelecekteki olası bir transferiyle ilgili şimdiden spekülasyon yapmanın erken olduğuna dikkat çeken Paralvas, Benfica’nın onun sporcu olarak gelişimine önem verdiğini vurguladı.

Orkun Kökçü'nün Performansı

Paralvas ayrıca, Benfica’daki diğer Türk oyuncu Orkun Kökçü için de değerlendirmelerde bulundu. Orkun’un, yatırımın karşılığını henüz tam olarak veremediğini belirten Paralvas, “Orkun, hücum yönüyle daha etkili bir oyuncu. Ancak teknik direktör değişikliği sonrası takımdaki rolü değişti ve bu performansını etkiledi.” dedi.

Taraftarların Umutları

Benfica taraftarlarının, Türk futbolcuların takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Paralvas, “Taraftarlar, takımda Türk bağlantısının onlara mutluluk getireceğine inanıyor.” sözleriyle destekledi.