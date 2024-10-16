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Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e Destek Çağrısı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Filistin'deki insanlık dramına duyarsız kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:51
Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e Destek Çağrısı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Kritik Açıklamalar

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Filistin'deki insani krize dikkat çekerek sert bir açıklama yaptı.

Paylaşımlarında Duyduğu Üzüntüyü İfade Etti

Sosyal medyadan gerçekleştirdiği paylaşımda, "Birçok kişi bu konuya temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor; ancak duyduğum sadece bunlar değil. Bir halkın çaresiz çığlığı ve olayların boyutu, benim için çok net. Her gün ölümle burun buruna gelen çocuklar ve siviller var" ifadelerini kullandı.

Yaşam Mücadelesinin Altını Çizdi

Açıklamalarında, "İsrail ile Filistin arasında tarihi bir çatışma ve pek çok acı yaşanmış olabilir, ancak şu anda gördüğüm, bir milletin yok edilme tehlikesi. Buna sessiz kalamam" diyen Aktürkoğlu, herkesi bu duruma duyarsız kalmamaya çağırdı.

Çocukların Geleceği İçin Ses Verdi

Aktürkoğlu, son olarak, "Söz konusu olan bu katliamı durdurmak ve çocukların, ailelerin mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Artık yeter!" diyerek çağrısını güçlendirdi.

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