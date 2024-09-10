Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda Maçındaki Hat-Trick'i Portekiz Basınında Gündeme Geldi

Kerem Aktürkoğlu'na Büyük İlgi

Portekiz spor medyası, A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yenerek elde ettiği galibiyette, Kerem Aktürkoğlu’nun hat-trick yapmasını manşetlerine taşıdı.

Rekor Başarı

Record ve Ojogo gazeteleri, genç futbolcunun gösterdiği başarılı performansı geniş yer ayırdı. Record, "Ağız sulandırdı" başlıklı haberinde, Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun Luz Stadı’na çıkmadan önce milli formasıyla harikalar yarattığını belirtirken, Ojogo ise "Aktürkoğlu hat-trick yaptı" ifadesini kullandı.

Kerem'in Açıklamaları

Maç sonrası kısa bir söyleşide, "En alt liglerden geldim ve şimdi Benfica’dayım" diyen Aktürkoğlu'nun bu sözleri, medyada geniş yankı buldu. Abola gazetesi de, "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu'nun heyecan verici performansı dikkat çekti" yorumunu yaptı.

Yorumlar ve Beklentiler

Yorumlarda, "Benfica'nın forveti, ustaca futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdı" vurgusu yapıldı. Ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'nun yeni teknik direktör Bruno Lage ile birlikte antrenmanlara çıkabileceği ve sol kanatta ikinci forvet olarak görev alabileceği belirtildi.