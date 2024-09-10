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Kerem Aktürkoğlu: Yeni Bir Macera ve Hedefler

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada taraftarlarına ve yeni hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 01:16
Kerem Aktürkoğlu: Yeni Bir Macera ve Hedefler

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda Maçının Ardından Duygularını Paylaştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki İzlanda karşısında 3-1'lik bir galibiyet elde etti. Bu zaferde golleri atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası samimi açıklamalarda bulundu.

"Sevenlerimi Çok Seviyorum"

Portekiz'in Benfica takımına transfer olacağı müjdesini veren Kerem, "Sevenlerimi çok seviyorum ben de" diyerek tüm destekçilerinin değerini vurguladı. Maç atmosferini değerlendiren futbolcu, "Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Biz de bir an önce B Ligi'nden yükselmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Büyük Hedefler İçin Çalışıyoruz

Kerem, hem 2026 hem de 2028 büyük hedeflerine ulaşma doğrultusunda sıkı çalışmalar yapacaklarını belirtti ve umutlarını şöyle ifade etti: "İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız." Gollerini taraftarlarına ithaf eden Aktürkoğlu, takım arkadaşlarına da teşekkür etti.

Duygusal Bir Yolculuk

"Belki dışarıdan gözükmüyor olabilir ama duygusal bir insanım" diyen futbolcu, destek veren her bireye teşekkür ederek, profesyonel kariyerinde önemli bir noktaya geldiğini dile getirdi. Kerem, "Ben gerçekten profesyonel ligin en altından geldim. Şu an Portekiz'e Benfica takımına transfer oldum, yarın oraya uçacağım" dedi.

Zafer İzmir’e Armağan

Geldiği noktanın kendisi için bir yolculuk olduğunu söyleyen Kerem, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu anısına alınan bu galibiyeti "Bu galibiyet taraftarımıza, İzmir’e armağan olsun" diyerek tamamladı.

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