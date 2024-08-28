Kerem Demirbay: 'Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık'

Galatasaray-Young Boys Maçının Ardından

Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu Kerem Demirbay, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında karşılaştıkları Young Boys'a 1-0 yenilerek organizasyondan elendikleri için derin bir üzüntü duydu.

Mağlubiyet Üzerine Düşünceler

RAMS Park'ta gerçekleştirilen müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem, "Başaramadık, üzgünüz. Galatasaray ve ülkemize yakışanı yapamadık. Ülkemizi ve Galatasaray'ı temsil etmek istedik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefler

UEFA Avrupa Ligi'nde daha iyi bir performans sergilemek için kararlılıklarını yineleyen Demirbay, "Ülkemize yakışanı yapmak istiyoruz. Pozitif enerjili bir aile ve takım olarak nereye gidebiliyorsak oraya gitmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. İnşallah böyle olur." şeklinde konuştu.

Futbolun Doğası

Maçı değerlendiren Kerem, "Futbol çok basit bir oyun. Bu oyunda kazanırsın veya yenilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçta biz yenildik. Bu çok net. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Camia olarak kafamızı kaldırmalıyız. Devam etmeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz." diyerek, geleceğe umutla baktı.