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Kerem Kazaz Letonya Rallisi'nde İkinci Oldu

Kerem Kazaz, Letonya Rallisi'nde WRC3 kategorisinde ikinci sırayı elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:07
Kerem Kazaz Letonya Rallisi'nde İkinci Oldu

Kerem Kazaz'dan Başarı Dolu Bir Yarış

Ralli pilotu Kerem Kazaz, 18 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarıya imza atarak Letonya Rallisi'ni ikinci sırada tamamladı. Bu yarış, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) kapsamında gerçekleştirildi ve Kerem, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından desteklenmektedir.

Yarışın Detayları

4 gün süren zorlu mücadelede Kerem Kazaz, ekip arkadaşı Corentin Silvestre ile birlikte toplamda 300 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. WRC3 kategorisinde yer alan bu başarı, genç pilota uluslararası arenada daha fazla tanınma fırsatı sunuyor.

Uğur Soylu ve Şener Güray'dan Üçüncülük

Letonya'daki WRC Masterlar Kupası'nda, Uğur Soylu ve Şener Güray ikilisi de mücadele ederek yarışlarını üçüncü olarak tamamladılar. Bu sonuçlar, Türkiye'nin ralli dünyasındaki yükselişini bir kez daha gösteriyor.

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