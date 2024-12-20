Kerem Yavaş: Fenerbahçe ile Beraberlik Üzdü

Kerem Yavaş'tan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç sonrası Eyüpspor'un teknik sorumlus Kerem Yavaş, mücadeleden memnun olmadıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Yavaş, maç planlarının galibiyet için hazırlandığını vurguladı.

"Kazanmak İçin Sahadaydık"

Yavaş, şöyle konuştu: “3 puan için sahada olduğumuz bir maçı maalesef berabere tamamladık.” Süper Lig'e çıkarak oluşturdukları genel planların, sezona yayılacak stratejilerin önemine değinen Yavaş, ligde 4. sırada olmalarının kendileri için geçerli bir pozisyon olduğunu ifade etti.

Zorlu Mücadele

Zorlu lig maçlarında gösterdiği iyi futbolu yineleyen Yavaş, “Bugün Fenerbahçe gibi şampiyonluk kadrosu kurmuş bir takıma karşı iyi bir mücadele verdik.” dedi. Kaliteli oyuncularla dolu olan rakipleri karşısında, oyun planlarını başarıyla uyguladıklarını dile getirdi.

Kümede Kalma Hedefi

Yavaş, kendileri için en önemli hedefin ligde kalmak olduğunu hatırlatırken, “Hedefimiz hala aynı çünkü henüz hedefe ulaşmış değiliz. Ligde kalma barajını 40-45 puan olarak belirledik.” şeklinde konuştu. Bu puana ulaşana kadar hedeflerinin değişmeyeceğini belirten Yavaş, “Ne kadar erken ulaşırsak, hedef değişikliği yapabiliriz.” açıklamasında bulundu.