Kerim Koç, BTTU Başkanlığına Oy Birliğiyle Seçildi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, İstanbul'da yapılan BTTU Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Balkan Masa Tenisi Birliği başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 23:30
BTTU Genel Kurulu İstanbul'da toplandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Balkan Masa Tenisi Birliği (BTTU) Başkanlığına seçildi. Karar, İstanbul'da düzenlenen Genel Kurul'da alındı.

Genel Kurula, Balkan ülkelerinden federasyon başkanları ve yöneticiler katıldı. Katılımcıların oylarıyla yapılan seçimde Kerim Koç, oy birliğiyle BTTU Başkanlığına getirildi.

Yeni dönemde, Balkan bölgesinde masa tenisinin gelişiminin sağlanması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Kurulun kararları ve planları, bölgesel iş birliğini güçlendirmeye odaklanacak.

