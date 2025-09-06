Kerim Koç, BTTU Başkanlığına Oy Birliğiyle Seçildi
BTTU Genel Kurulu İstanbul'da toplandı
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Balkan Masa Tenisi Birliği (BTTU) Başkanlığına seçildi. Karar, İstanbul'da düzenlenen Genel Kurul'da alındı.
Genel Kurula, Balkan ülkelerinden federasyon başkanları ve yöneticiler katıldı. Katılımcıların oylarıyla yapılan seçimde Kerim Koç, oy birliğiyle BTTU Başkanlığına getirildi.
Yeni dönemde, Balkan bölgesinde masa tenisinin gelişiminin sağlanması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Kurulun kararları ve planları, bölgesel iş birliğini güçlendirmeye odaklanacak.