Kerim Vural, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Adaylığını Duyurdu

Kerim Vural, Yeni Görevine Hazırlanıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, istifa ederek Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı için adaylığını ilan etti. Vural, 26 Eylül'de gerçekleşecek 6. Olağan Genel Kurulda başkanlık için yarışacağını belirtti.

Yeni Bir Başlangıç ve Hedefler

Kerim Vural, yaptığı basın açıklamasında, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı ile sporcuların ve kulüplerin hak ettiği değeri göreceği bir gelecek inşa etme hedefinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, işitme engelliler spor camiasına verdiği destek için teşekkür etti.

İstifa ve Gelecek Vizyonu

“Bu aşamada, seçimlerin daha sağlıklı yürütülmesi için Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığından istifa ettim. Türk sporuna her zaman olduğu gibi hizmet etmeye devam edeceğim. Şimdi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı için yeni bir hizmet yolculuğuna çıkıyorum,” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Kerim Vural’ın Kariyeri

1984 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Kerim Vural, 2012 yılında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilerek spor yöneticiliği kariyerine adım attı. 2012-2021 yılları arasında başkan vekilliği yaptığı federasyonda, 7 Kasım 2021'de başkanlık görevine getirildi ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.