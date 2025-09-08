Kiara Fontanesi: MXWomen Türkiye Zaferi, Hedef Avusturalya'da Şampiyonluk

MXWomen Türkiye etabını kazanan Kiara Fontanesi, Avusturalya'daki yarışı kazanıp sezonu şampiyonlukla noktalamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:17
Kiara Fontanesi: MXWomen Türkiye Zaferi, Hedef Avusturalya'da Şampiyonluk

Kiara Fontanesi: MXWomen Türkiye Zaferi, Hedef Avusturalya'da Şampiyonluk

Afyonkarahisar'daki zaferin ardından Fontanesi, Avusturalya'da şampiyonluk hedefliyor

CANAN TÜKELAY - MXWomen'da (Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası) Türkiye etabını kazanan Kiara Fontanesi, Avusturalya'daki yarışı da birinci tamamlayıp şampiyon olmak istediğini söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXWomen'ın birincisi İtalyan sporcu Fontanesi, AA muhabirine, "zafer mutluluğu" yaşadığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da mücadelenin güzel geçtiğini dile getiren Fontanesi, "Yarışların yapıldığı zemin çok güzel. Burada üçüncü yarışım. Üç yarışın ikisini kazandım." dedi.

Afyonkarahisar'da yarışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Fontanesi, diğer yarışlarla kıyaslandığında çok da farklı hazırlık yapmadığını dile getirdi.

Katıldığı bütün organizasyonlara "disiplinli" çalıştığını vurgulayan Fontanesi, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'daki pistin zemini diğer yerlere göre biraz daha yatay olduğu için özel hazırlık yaptım. Bir sonraki yarışmamız Avusturalya'da olacak. Hedefim Avusturalya'daki yarışı birinci tamamlayıp kazanmak."

Fontanesi, Türkiye'deki diğer şehirleri de görmek istediğini sözlerine ekledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye kapsamında Afyonkarahisar Motor...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXWomen'ın (Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası) birincisi İtalyan sporcu Fontanesi, AA muhabirine açıklamada bulundu.

