Kick Boks Dünya Şampiyonu Elif Ceren Uzunçakmak'a Okulunda Konfetili Sürpriz Karşılama

Taşkent zaferi Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Selçuklu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Ceren Uzunçakmak, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarı sonrası Kayseri'deki okulunda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sürpriz karşılandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Uzunçakmak, 60 ve 65 kilogramda genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Şampiyona sonrası memleketine dönen Uzunçakmak, okuldaki arkadaşları ile öğretmenleri tarafından konfetiler ve alkışlar eşliğinde tezahüratlarla karşılandı.

Uzunçakmak, AA muhabirine çok çalıştığını ve bunun meyvesini aldığını söyledi. Şampiyon sporcu, "Taşkent'te düzenlenen dünya kupasında 2 sıklette de şampiyon olmak nasip oldu. Sabah, akşam demeden hocalarımla çalıştık ve sonunda böyle güzel bir şampiyonluk nasip oldu." dedi.

Uzunçakmak, kendisine sürpriz yapan arkadaşlarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Okulun müdürü Alper Başkan da öğrencilerinin başarısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, "Öğrencimizle gurur duyduk." dedi.

