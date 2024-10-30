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Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:08
Kırıkkale FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladı

Futbol Mücadelesinde Kırıkkale FK Başarı Elde Etti

Kırıkkale temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda önemli bir başarıya imza attı.

Kırıkkale FK – Yeni Malatyaspor Maçı Sonucu

Nesine 3. Lig ekibi Kırıkkale FK, Trendyol 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla geçerek 4. tura yükseldi. Bu sonuç, Kırıkkale ekibinin turnuvada daha ileriye gitme hedefini güçlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Nesine 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK ile Trendyol 1. Lig...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Nesine 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Başpınar 17 Ağustos Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kırıkkale FK'li Can Muhammet Vural (solda), Yeni Malatyasporlu Alperen Arslan (sağda) ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Nesine 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK ile Trendyol 1. Lig...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Nesine 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Başpınar 17 Ağustos Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kırıkkale FK'li Can Muhammet Vural (solda), Yeni Malatyasporlu Alperen Arslan (sağda) ile mücadele etti.

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