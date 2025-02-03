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Kırklarelispor, Beşiktaş Maçına Hazır!

Kırklarelispor, Beşiktaş ile yapacağı Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:41
Kırklarelispor, Beşiktaş Maçına Hazır!

Kırklarelispor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Kırklarelispor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, teknik direktör Ahmet Duman yönetiminde pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Duman: "Zevkli Bir Maç Olacak"

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, bu müsabakanın zevkli geçeceğine inandığını vurguladı.

Beşiktaş ile Kırklarelispor, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın...

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın...

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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