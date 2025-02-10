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Kırkpınar Efsanesi Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Anıldı

Kırkpınar'ın efsanevi başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan, vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:52
Kırkpınar Efsanesi Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Anıldı

Kırkpınar Efsanesi Anıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin unutulmaz başpehlivana, "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı. Anma etkinliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri yer aldı.

Kuran-ı Kerim Okundu ve Dua Edildi

Hüseyin Pehlivan'ın mezarına giden katılımcılar, burada Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti. İl müdürlerinden Üzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cihan pehlivanımızı mezarı başında andık, unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Bunun yanı sıra genç güreşçilerle birlikte dualarının huşu içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Hüseyin Pehlivan Kimdir?

Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Alkaya köyünde doğmuştur. 14 yaşındayken ailesiyle Tekirdağ'a göç eden Alkaya, burada güreş kariyerine başlamıştır. 1935-1942 yılları arasında Kırkpınar'da kesintisiz başpehlivan unvanı alarak adını duyurmuştur. 74 yaşında Tekirdağ'da vefat etmiştir. Dedesinin Kırkpınar rekorunun hala kırılamadığını belirten Hüseyin Pehlivan'ın torunu Sinan Alkaya, ailesi olarak onunla gurur duyduklarını ifade etti.

Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan, yaptığı başarılarla yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da adını duyurmuş bir güreş efsanesidir.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin...

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin...

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.

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