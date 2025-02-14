DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, uluslararası tanıtım için 4 yıllık stratejik plan geliştirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:00
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı

Kırkpınar'da Yeni Bir Dönem Başlıyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için kapsamlı bir stratejik yol haritası hazırlandığını duyurdu. Özünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar güreşlerinin ardından bir çalışma programı oluşturduklarını belirtti.

Güreşseverlerin Talepleri Değerlendirilecek

İlk altı ayda Türkiye genelindeki yağlı güreşlere katıldıklarını ifade eden Özünlü, "Güreşseverleri, belediyeleri, federasyonu dinledik ve paydaş analizi yaptık. Kırkpınar güreşleriyle alakalı en büyük beklentinin uluslararası hale getirilmesidir," dedi. Bu süreçte, güreşseverlerin Kırkpınar'ın Sumo ve Amerikan güreşleri gibi uluslararası platformlarda temsil edilmesini istediğini vurguladı.

Kırkpınar İçin 4 Yıllık Plan

Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir ekip kurduklarını belirtti ve "Kırkpınar'la ilgili 4 yıllık stratejik yol haritası hazırladık. Çok sıkı bir çalışmayla Kırkpınar güreşleri uluslararası hale gelebilir," şeklinde konuştu. Ayrıca, güreşlerin gençlere tanıtımının önemine dikkat çekerek, "Güreşler ne yazık ki gençlerden, bu işi yaygınlaştıracak kitleden uzak. Özellikle üniversite öğrencileri bu konuda etkileşim yapıyorlar. Analizlerini yaptık ve üniversitelerde çeşitli yarışmalar yapmayı planlıyoruz," dedi.

Dijital Platformda Yeni Adımlar

Kırkpınar'ın güreşlerin ötesinde bir kültür olduğuna vurgu yapan Özünlü, yağlı güreşlerin dijital platformlara daha fazla taşınmasını sağlayacaklarını da ifade etti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için stratejik yol haritası hazırladıklarını belirtti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için stratejik yol haritası hazırladıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu
2
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. Yarışları Tamamlandı
3
Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi
4
Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi Anmak İçin Tişörtle Sahaya Çıkacak
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı
6
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yapay Zeka Vurgusu: 'Bilimi Aktif Kullanmak İstiyoruz'
7
Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek