Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı

Kırkpınar'da Yeni Bir Dönem Başlıyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için kapsamlı bir stratejik yol haritası hazırlandığını duyurdu. Özünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar güreşlerinin ardından bir çalışma programı oluşturduklarını belirtti.

Güreşseverlerin Talepleri Değerlendirilecek

İlk altı ayda Türkiye genelindeki yağlı güreşlere katıldıklarını ifade eden Özünlü, "Güreşseverleri, belediyeleri, federasyonu dinledik ve paydaş analizi yaptık. Kırkpınar güreşleriyle alakalı en büyük beklentinin uluslararası hale getirilmesidir," dedi. Bu süreçte, güreşseverlerin Kırkpınar'ın Sumo ve Amerikan güreşleri gibi uluslararası platformlarda temsil edilmesini istediğini vurguladı.

Kırkpınar İçin 4 Yıllık Plan

Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir ekip kurduklarını belirtti ve "Kırkpınar'la ilgili 4 yıllık stratejik yol haritası hazırladık. Çok sıkı bir çalışmayla Kırkpınar güreşleri uluslararası hale gelebilir," şeklinde konuştu. Ayrıca, güreşlerin gençlere tanıtımının önemine dikkat çekerek, "Güreşler ne yazık ki gençlerden, bu işi yaygınlaştıracak kitleden uzak. Özellikle üniversite öğrencileri bu konuda etkileşim yapıyorlar. Analizlerini yaptık ve üniversitelerde çeşitli yarışmalar yapmayı planlıyoruz," dedi.

Dijital Platformda Yeni Adımlar

Kırkpınar'ın güreşlerin ötesinde bir kültür olduğuna vurgu yapan Özünlü, yağlı güreşlerin dijital platformlara daha fazla taşınmasını sağlayacaklarını da ifade etti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için stratejik yol haritası hazırladıklarını belirtti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar'ın uluslararası tanıtımı için stratejik yol haritası hazırladıklarını belirtti.