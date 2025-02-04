Kış Transfer Dönemi Sonuçlandı: Avrupa'nın 5 Büyük Ligi Harekete Geçti!

2024-2025 Kış Transfer Dönemi Tamamlandı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu kış da transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkat çeken İngiliz takımları öne çıktı.

Premier Lig’de Harcamalar Zirve Yaptı

Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sı Premier Lig ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İngiliz medyasına göre, Premier Lig kulüpleri bu kış transfer döneminde toplam yaklaşık 370 milyon sterlin harcarken, geçen yıl bu rakam yalnızca 100 milyon sterlin olarak kaydedilmişti. Manchester City, üzerinde yoğunlaşan harcamalarıyla dikkat çekti.

Manchester City'nin Rekor Harcaması

Manchester City, 2024-2025 sezonu kış transfer döneminde yaklaşık 180 milyon sterlin bonservis harcamasıyla Premier Lig'deki diğer kulüplerin toplam harcamasına yaklaşarak dikkat çekti. City'nin bu harcaması, 2023 yılında 275 milyon sterlin harcayan Chelsea'nin ardından bir kış transfer döneminde yapılan en yüksek ikinci harcama olarak tarihe geçti.

En Pahalı Transferler

Manchester City, bu dönemde kadrosuna kattığı 4 oyuncu ile Avrupa'nın en yüksek bonservisli transferlerinde büyük rol oynadı. İşte City'nin yaptığı önemli transferler:

Omar Marmoush (25 yaş, Eintracht Frankfurt) - 75 milyon avro

(25 yaş, Eintracht Frankfurt) - 75 milyon avro Nico Gonzalez (23 yaş, Porto) - 60 milyon avro

(23 yaş, Porto) - 60 milyon avro Abdukodir Khusanov (20 yaş, Lens) - 40 milyon avro

(20 yaş, Lens) - 40 milyon avro Vitor Reis (19 yaş, Palmeiras) - 37 milyon avro

Ek olarak, Premier Lig'de Manchester United, Lecce'den Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu 30 milyon avroya; Aston Villa ise Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'i 25 milyon avroya transfer etti.

Fransız ve İtalyan Kulüplerinin Transferleri

Fransa Ligue 1 ekibi PSG, transfer döneminin öne çıkanlarından biri oldu ve Napoli'den Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'yı 70 milyon avroya transfer etti. Ayrıca, Almanya ekibi Leipzig, PSG'den kiraladığı Xavi Simons'ın bonservisini 50 milyon avroya aldı. İtalya'nın Milan ise Feyenoord'dan Meksikalı golcü Santiago Gimenez'i 32 milyon avroya transfer etti.

2024-2025 Kış Transfer Döneminin En Yüksek Bonservisli 10 Transferi

Sıra Oyuncu Yaş Eski Kulübü Yeni Kulübü Bonservis (Milyon avro) 1 Omar Marmoush 25 Eintracht Frankfurt Manchester City 75 2 Khvicha Kvaratskhelia 23 Napoli PSG 70 3 Nico Gonzalez 23 Porto Manchester City 60 4 Xavi Simons 21 PSG Leipzig 50 5 Abdukodir Khusanov 20 Lens Manchester City 40 6 Vitor Reis 19 Palmeiras Manchester City 37 7 Santiago Gimenez 23 Feyenoord Milan 32 8 Patrick Dorgu 20 Lecce Manchester United 30 9 Elye Wahi 22 Olimpik Marsilya Eintracht Frankfurt 26 10 Donyell Malen 25 Borussia Dortmund Aston Villa 25

2024-2025 kış transfer dönemi, Avrupa'nın en üst düzey takımlarının gelecek sezon için kadro güçlendirmeleri açısından kritik bir dönem oldu.