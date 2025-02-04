Kış Transfer Dönemi Sonuçlandı: Avrupa'nın 5 Büyük Ligi Harekete Geçti!

2024-2025 Kış Transfer Dönemi Tamamlandı
Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu kış da transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkat çeken İngiliz takımları öne çıktı.
Premier Lig’de Harcamalar Zirve Yaptı
Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sı Premier Lig ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İngiliz medyasına göre, Premier Lig kulüpleri bu kış transfer döneminde toplam yaklaşık 370 milyon sterlin harcarken, geçen yıl bu rakam yalnızca 100 milyon sterlin olarak kaydedilmişti. Manchester City, üzerinde yoğunlaşan harcamalarıyla dikkat çekti.
Manchester City'nin Rekor Harcaması
Manchester City, 2024-2025 sezonu kış transfer döneminde yaklaşık 180 milyon sterlin bonservis harcamasıyla Premier Lig'deki diğer kulüplerin toplam harcamasına yaklaşarak dikkat çekti. City'nin bu harcaması, 2023 yılında 275 milyon sterlin harcayan Chelsea'nin ardından bir kış transfer döneminde yapılan en yüksek ikinci harcama olarak tarihe geçti.
En Pahalı Transferler
Manchester City, bu dönemde kadrosuna kattığı 4 oyuncu ile Avrupa'nın en yüksek bonservisli transferlerinde büyük rol oynadı. İşte City'nin yaptığı önemli transferler:
- Omar Marmoush (25 yaş, Eintracht Frankfurt) - 75 milyon avro
- Nico Gonzalez (23 yaş, Porto) - 60 milyon avro
- Abdukodir Khusanov (20 yaş, Lens) - 40 milyon avro
- Vitor Reis (19 yaş, Palmeiras) - 37 milyon avro
Ek olarak, Premier Lig'de Manchester United, Lecce'den Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu 30 milyon avroya; Aston Villa ise Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'i 25 milyon avroya transfer etti.
Fransız ve İtalyan Kulüplerinin Transferleri
Fransa Ligue 1 ekibi PSG, transfer döneminin öne çıkanlarından biri oldu ve Napoli'den Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'yı 70 milyon avroya transfer etti. Ayrıca, Almanya ekibi Leipzig, PSG'den kiraladığı Xavi Simons'ın bonservisini 50 milyon avroya aldı. İtalya'nın Milan ise Feyenoord'dan Meksikalı golcü Santiago Gimenez'i 32 milyon avroya transfer etti.
2024-2025 Kış Transfer Döneminin En Yüksek Bonservisli 10 Transferi
|Sıra
|Oyuncu
|Yaş
|Eski Kulübü
|Yeni Kulübü
|Bonservis (Milyon avro)
|1
|Omar Marmoush
|25
|Eintracht Frankfurt
|Manchester City
|75
|2
|Khvicha Kvaratskhelia
|23
|Napoli
|PSG
|70
|3
|Nico Gonzalez
|23
|Porto
|Manchester City
|60
|4
|Xavi Simons
|21
|PSG
|Leipzig
|50
|5
|Abdukodir Khusanov
|20
|Lens
|Manchester City
|40
|6
|Vitor Reis
|19
|Palmeiras
|Manchester City
|37
|7
|Santiago Gimenez
|23
|Feyenoord
|Milan
|32
|8
|Patrick Dorgu
|20
|Lecce
|Manchester United
|30
|9
|Elye Wahi
|22
|Olimpik Marsilya
|Eintracht Frankfurt
|26
|10
|Donyell Malen
|25
|Borussia Dortmund
|Aston Villa
|25
2024-2025 kış transfer dönemi, Avrupa'nın en üst düzey takımlarının gelecek sezon için kadro güçlendirmeleri açısından kritik bir dönem oldu.