Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Kocaeli'de Tamamlandı

Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 4 Yarışları Sona Erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) öncülüğünde gerçekleştirilen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 4 yarışları, Kocaeli'de başarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 103 sporcu yer aldı. Yarışlar, gençler E, F ve G kategorileri olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirildi.

Dereceye Giren Sporcular

Yarışların ardından oluşan sonuçlar şöyle:

Genç erkekler E kategorisi : 1. Yargı Cem Dönerkaya, 2. Ertuğrul Fatih Çevik, 3. İbrahim Efe Yanık

: 1. Yargı Cem Dönerkaya, 2. Ertuğrul Fatih Çevik, 3. İbrahim Efe Yanık Genç kadınlar E kategorisi : 1. Serra Demir, 2. Fatıma Zehra Turhan, 3. Talya Ela Boztepe

: 1. Serra Demir, 2. Fatıma Zehra Turhan, 3. Talya Ela Boztepe Genç erkekler F kategorisi : 1. Demir Ata Gökşen, 2. Haktan Can Sıçrar, 3. Musab Ali Alsaç

: 1. Demir Ata Gökşen, 2. Haktan Can Sıçrar, 3. Musab Ali Alsaç Genç kadınlar F kategorisi : 1. Miray Yıldız, 2. Zeynep Nisa Tiryakioğlu, 3. İkra Su Gürbüz

: 1. Miray Yıldız, 2. Zeynep Nisa Tiryakioğlu, 3. İkra Su Gürbüz Genç erkekler G kategorisi : 1. Enes Şahin, 2. Erol Ediz Gündüz, 3. Ali Araf Esni

: 1. Enes Şahin, 2. Erol Ediz Gündüz, 3. Ali Araf Esni Genç kadınlar G kategorisi: 1. İdilnas Kurt, 2. Elif Tuba Uçgun, 3. Masal Akgün

Dereceye giren sporcular, madalyalarını TBPF Asbaşkanı Orhan Şahin, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Naci Korucu, Zekeriya Deniz, MHK Başkanı Selçuk Yiğit ile Kocaeli ve Erzurum il temsilcilerinin katılımıyla aldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF), Kocaeli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 4 yarışları tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF), Kocaeli'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 4 yarışları tamamlandı.