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Kızak Milli Takımı Avusturya'da Eğitim Kampında

Kızak Milli Takımı, Avusturya'nın Bludenz şehrinde düzenlenen 12 günlük eğitim kampına katıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:26
Kızak Milli Takımı Avusturya'da Eğitim Kampında

Kızak Milli Takımı, Avusturya'da Eğitim Kampına Katıldı

Kızak Milli Takımı, Avusturya'nın Bludenz şehrinde düzenlenen eğitim kampına katıldı. Türkiye Kayak Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, kamp, yapay kızak pistinde gerçekleştirildi.

Milli Takım Sporcuları ve Teknik Kadro

Kampa Eylü Naz Teknik ve Zehra Rabia Oksal milli takım sporcuları olarak katılırken, antrenör Emre Erdem ve teknik kurul üyesi Yıldıray Baş da ekipte yer aldı. 12 gün süren bu kapsamlı kamp, sporcuların yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

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Kızak Milli Takımı Avusturya'da Eğitim Kampında

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