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KKTC'de Şampiyon Okçular Yetiştirilecek

KKTC'de milli takım potansiyeline sahip okçular yetiştirilecek, eğitim programlarıyla sporcu havuzu genişletilecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:31
KKTC'de Şampiyon Okçular Yetiştirilecek

KKTC'de Şampiyon Okçular Yetiştirilecek

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) milli takımda yer alabilecek düzeyde sporcular yetiştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini duyurdu.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Okçuluk Federasyonunun KKTC Okçuluk Federasyonu ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, KKTC'den gelen antrenörlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediklerini belirtti.

Son olarak, KKTC'den gelen 13 antrenör Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde fiziksel ve zihinsel antrenmanlar konusunda detaylı bilgi aldılar. Ergin, bu eğitimlerde antrenman planlaması, malzeme ayarı, okçuluğa özel kiriş yapımı, ok kesme sistemleri ve sporcuya uygun malzeme ayarlamaları üzerine çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Ergin, eğitimlerin KKTC'deki okçulara büyük fayda sağlayacağına inandığının altını çizerken, “KKTC'deki Türk okçuluğunu geliştirmek ve sporcu havuzunu genişletmek istiyoruz. KKTC'den kısa sürede başarılı sporcular çıkacağına inanıyoruz,” dedi. İlerleyen dönemlerde bu sporcuların Türkiye'deki şampiyonalarda mücadele etmeye hazırlanacağını belirtti.

Potansiyel Şampiyonlar Yetişiyor

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serkan Taydaş, Kıbrıs'ta okçuluk sporunu geliştirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Türkiye Okçuluk Federasyonunun kendilerine büyük destek verdiğini belirten Taydaş, “Eğitimlere ihtiyacımız var. Türkiye'nin desteği ve eğitimleri bizim için çok değerli. Antrenörlerimizin böyle bir eğitimle daha üst seviyeye çıkmalarını sağlayacağız,” şeklinde konuştu.

Taydaş, Kıbrıs'ta toplam 160 lisanslı okçu bulunduğunu aktardı ve “Şampiyon olabilecek potansiyele sahip sporcularımız var. Bu yıl Türkiye'deki yarışmalara katılacağız. Sporcularımızın uluslararası turnuvalarda mücadele etmelerini istiyoruz,” diyerek hedeflerini dile getirdi.

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