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Knicks, Brunson'ın 42 Sayısıyla Rockets'ı Geçti

New York Knicks, Jalen Brunson'ın 42 sayısıyla Houston Rockets'ı 124-118 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:27
Knicks, Brunson'ın 42 Sayısıyla Rockets'ı Geçti

Knicks, Brunson'ın 42 Sayısıyla Rockets'ı Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Houston Rockets'ı 124-118'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşma, 10 maçlık bir gündemin parçasıydı ve Knicks, konuk ettiği Rockets'ı 6 sayı farkla yendi.

Knicks'in yıldız oyuncusu Jalen Brunson, 42 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile geceye damga vurdu. Brunson'ın performansı, takımının galibiyetinde kritik bir rol üstlendi. Takım arkadaşları Karl-Anthony Towns ve Mikal Bridges ise 22'şer sayı ile ona destek oldular.

Bu sezon, Houston Rockets için zorlu geçiyor; çünkü ilk kez üst üste 3 maç kaybetmiş durumda. Rockets'ta Amen Thompson, kariyerinin üçüncü triple-double'ını 25 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile elde ederken, Jalen Green 21 sayı kaydetti. Ancak, Rockets'ta sakatlığı nedeniyle Alperen Şengün bu maçta forma giyemedi.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'deki diğer sonuçlar ise şöyle:

  • Charlotte Hornets-Washington Wizards: 114-124
  • Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 130-132
  • New York Knicks-Houston Rockets: 124-118
  • Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 128-109
  • Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 114-116
  • Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 125-96
  • Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 125-113
  • Utah Jazz-Indiana Pacers: 111-112
  • Golden State Warriors-Orlando Magic: 104-99
  • Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-119 (uzatmalarda)

Jokic'in 23. Triple-Double'ı

Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 125-113'lük skorla geçmeyi başardı. Nuggets'ta Michael Porter, 36 sayı ile dikkat çekerken, Nikola Jokic ise 27 sayı, 14 ribaund ve 10 asist ile yine öne çıktı. Bu performans, Jokic'in bu sezon gerçekleştirdiği 23. triple-double oldu.

Pelicans'ta Trey Murphy III, kariyerinin en yüksek sayısı olan 41 sayıya ulaştı; ancak bu, takımına zafer getirmedi. CJ McCollum ise 30 sayı üreterek mücadelede katkı sağladı.

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