Kocaeli'de Bisiklet Tutkunları 4. Turizm ve Bisiklet Festivali'nde Buluştu

4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Kocaeli'nin doğa turizmini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, Kandıra ilçesinde 350 bisikletlinin katılımıyla büyük bir etkinlik olarak düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu'nun ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen katıldı. Ayrıca Almanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Türkiye'nin 25 şehrinden gelen bisiklet tutkunları, doğanın tadını çıkarmak için Kandıra'da bir araya geldi.

İlk Rota Kerpe Kartalkayalar

Katılımcılar, Kerpe Ömerağzı kamp alanında kurulan çadır ve karavanlarda konakladı. İlk sürüş rotası olarak Kerpe Kartalkayalar belirlendi. Gün batımı sürüşüne katılan bisikletçiler, Kerpe halkı ve tatilcilerin büyük alkışları eşliğinde pedal çevirdi.

Pedallar Filistin için Döndü

Festivalde yer alan bisiklet tutkunları, Cebeci-Babalı rotasına yönelerek Filistinli çocuklara destek olmak için pedal çevirdi. Zalimliğe karşı birlik ruhu sergileyen bisikletseverler, bisiklet gidonlarına rüzgar gülü takarak Filistinli çocuklara olan sevgilerini gösterdiler.

Festivalin Devamı ve Kapanış

Festival kapsamında yarın Kerpe-Sarısu-Kandıra merkez ve Akçakoca Anıt Mezarı sürüşleri gerçekleştirilecektir. Kocaeli'nin doğa turizmi açısından önemli yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tanıtılması ve yıl boyu turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenen festival, 15 Eylül'de gerçekleşecek kapanış töreniyle noktalanacaktır.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.