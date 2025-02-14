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Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. Yarışları Tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. yarışlarında kadınlar ve erkekler kategorisinde madalyalar dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:04
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. Yarışları Tamamlandı

Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Kocaeli'de Gerçekleştirildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından organize edilen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. yarışları Kocaeli'nde sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen bu prestijli organizasyonda sporcular, kadınlar, erkekler ile gençler C ve D kategorilerinde yarıştı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Yarışların sonucunda, erkekler kategorisinde Toprak Efe Eroğlu birinci, Doğukan Erdoğan ikinci ve Fevzi Deniz Temurlenk üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Deniz Kılıç zirveye çıkarak birinciliği elde ederken, Asya Su Demir ikinci, Melike Selen ise üçüncü sırada yer aldı.

Genç Kategorilerde Dereceler

Genç kadınlar D kategorisinde birinciliği Damla Abdulrezzak, ikinciliği Azra Ceren Abuş ve üçüncülüğü Duru Çuvalcı kazandı. Genç erkekler D kategorisinde ise Muhammet Çukan birinci, Selim Pehlivanoğlu ikinci ve Doğay Ali Günal üçüncü oldu.

Genç kadınlar C kategorisinde birinciliği Elif Doğa Derin, ikinciliği Defne Çiğdem ve üçüncülüğü Elzem Taş elde etti. Genç erkekler C kategorisinde ise Ferhan Dönerkaya birinci, Yiğit Mert Atlı ikinci ve Yusuf Can Bozdağ üçüncü sırayı aldı.

4. Yarışlar Başlıyor

Ülke genelinden birçok sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışların yarın başlayacağı duyuruldu. Kupada başarılı olan sporculara madalyalarının pazar günü takdim edileceği bilgisi verildi.

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