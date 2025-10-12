Kocaeli'de Türkiye Süpermoto Şampiyonası 5. Ayakında Şampiyonlar Belli Oldu
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Körfez Yarış Pistinde tamamlandı. Dün antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyon bugün sona erdi.
Yarışlarda toplam 40 sporcu mücadele etti. Kategoriler arasında Süpermoto Open, S3, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve 50 cc Mini yer aldı.
Kategori Birincileri
Open kategorisinde Onur Işık, S3'te İbrahim Taşhan, 85 cc'de Çağatay Çoklar, 65 cc'de Alp Burak Albayrak, 50 cc'de Abdülhamid Bostanoğlu ve 50 cc miniklerde Atlas Pars Pehlivan birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Genel Klasman Şampiyonları
Yarışın ardından genel klasmanda açık sınıf şampiyonları şu şekilde belirlendi:
Open: Adem Işık (Ege Motosiklet Sporları Kulübü)
S3: İbrahim Taşhan (Sancaktepe Motosiklet Kulübü)
85 cc: Uzay Alp Urcan (Sarıyer Motosiklet Kulübü)
65 cc: Poyraz Bor (Kartepe Motosiklet Spor Kulübü)
50 cc: Ali Tok (Smyrna Motosiklet Spor Kulübü)
50 Mini: Atlas Pars Pehlivan (Smyrna Motosiklet Spor Kulübü)
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.