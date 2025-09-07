Kocaelispor Aaron Appindangoye ile Yollarını Ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.
Kulüp Açıklaması
Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2024-25 sezonunda 32, 2025-26 sezonunda 4 maça çıktı.