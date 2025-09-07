DOLAR
Kocaelispor Aaron Appindangoye ile Yollarını Ayırdı

Kocaelispor, defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayırdı; oyuncu 2024-25'te 32, 2025-26'da 4 maçta forma giydi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:20
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.

Kulüp Açıklaması

Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2024-25 sezonunda 32, 2025-26 sezonunda 4 maça çıktı.

