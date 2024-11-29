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Kocaelispor, Adanaspor'u 2-0 Geçti: Hedefe Sağlam Adımlarla İlerliyoruz

Kocaelispor, Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:09
Kocaelispor, Adanaspor'u 2-0 Geçti: Hedefe Sağlam Adımlarla İlerliyoruz

Kocaelispor, Adanaspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonunda konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Bir karşılaşmayı daha üç puanla geçip hedefimize sağlam adımlarla ilerleme keyfini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rakip Dinamik Bir Ekip

Sağlam, Adanaspor'un genç ve dinamik bir takım olduğunu, özellikle kontratak oyununda oldukça yetenekli olduklarını vurguladı. Adana ekibinin ligdeki durumunu değerlendirmek için acele edilmemesi gerektiğini belirten Sağlam, rakiplerinin iyi kapandığını ve oyunu soğuttuğunu ifade etti.

Kocaelispor'un, maç boyunca yeterince üretken olamadığını dile getiren Sağlam, bu karşılaşmanın sıkıntılı anları bulunduğunu vurgulayarak, "Zaman zaman istediklerimizi yapamadık ve basit pas hatalarıyla rakibe top kaybettik" dedi. Ayrıca, sezonun başından beri devam eden bu sorunun üstesinden gelmeyi hedeflediklerini ekledi.

Devre Arasında Takviye Gerekiyor

Sağlam, "Eksikliklerimizin farkındayız. İnşallah devre arasına kadar ligin zirvesinden düşmeden, ara transfer dönemine kadar bu işi tamamlayabilirsek bazı takviyeler yapmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

Adanaspor: Savaşımıza Devam Edeceğiz

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, zorlu bir mücadelenin ardından Kocaelispor'un taraftarını tebrik etti. İlk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini kaydeden Şimşek, hakem kararlarına da atıfta bulundu. Maçta 6 dakika duraksama süresi olmasına rağmen sadece 9 dakikalık bir süre oynanmasının yanı sıra bu süre içerisinde ilk golü yediklerini belirtti.

Şimşek, "Kocaelispor'u, taraftarını tebrik ediyorum. Rakibimiz Kocaelispor değil, buraya puan ya da puanlar almaya gelmiştik. Nasip olmadı. Yolumuza bakacağız. Oyuncularımı da kutluyorum; inanılmaz bir mücadele verdiler" dedi. Adanaspor'un ligde kalması için savaşlarına devam edeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Adanaspor'un Teknik...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Adanaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Adanaspor'un Teknik...

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Adanaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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