Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0'la Geçti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 21:01
Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0'la Geçti

Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi Eledi

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaştı. Maçta gülen taraf Kocaelispor oldu ve rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Önemli Başlangıç

Bu galibiyet, Kocaelispor'un ligdeki hedefleri için büyük bir adım oldu. Takım, seyircisi önünde oynanan maçta iyi bir performans sergileyerek 3 puanın sahibi oldu.

Maç Detayları

Maç boyunca Kocaelispor'un üstün oyunu dikkat çekti. Ahlatcı Çorum FK ise rakibinin baskısını aşmayı başaramadı ve maçı kaybetti.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor ile Ahlatcı Çorum FK, Kocaeli Yıldızentegre...

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor ile Ahlatcı Çorum FK, Kocaeli Yıldızentegre Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelispor'dan Ahmet Oğuz (solda) ile Ahlatcı Çorum FK'den Burak Süleyman (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor ile Ahlatcı Çorum FK, Kocaeli Yıldızentegre...

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor ile Ahlatcı Çorum FK, Kocaeli Yıldızentegre Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelispor'dan Ahmet Oğuz (solda) ile Ahlatcı Çorum FK'den Burak Süleyman (sağda) mücadele etti.

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