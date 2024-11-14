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Kocaelispor Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, 24 Kasım'da Bandırmaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:15
Kocaelispor Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Bandırmaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden Caner Osmanpaşa ile milli takımlarda bulunan Aaron Appindangoye ve Ryan Mendes, idmanda yer almadı.

Antrenmanı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, futbolcuları ve teknik heyeti Sakaryaspor galibiyetinden dolayı tebrik ederek tatlı ikramında bulundu.

Teknik Direktör Sağlam'ın Açıklamaları

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, Sakaryaspor maçını geride bırakarak final niteliğinde gördükleri Bandırmaspor karşılaşmasına hazırlandıklarını söyledi.

Sakaryaspor maçı öncesi ve sırasında birçok yabancı maddeye maruz kaldıklarını, futbol oynayabilecekleri düzgün bir ortam olmadığını ifade eden Sağlam, kendilerinin oyunu çirkinleştirecek herhangi bir durumda bulunmadığını kaydetti.

Sakaryaspor maçı sonrasında yaşanan olaylardan dolayı futbolcuları Marcao'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesini yorumlayan Sağlam, "Maçın bitiminde sevincini içeride yaşamak için girdiğinde kendisini korumak için bazı şeyleri savunma amaçlı yapması sonucunda bizim oyuncumuzun disiplin kuruluna sevkini hayretler içinde karşıladım. Eğer vicdan varsa insanlarda bu işin cezasız şekilde temizlenmesini sağlarlar. Başka türlü hiçbir şeyi kabul etmiyorum ve oradaki insanlara hakkımı helal etmem," dedi.

Sağlam, yeniden lider olduklarını ve önlerinde önemli bir maç bulunduğunu belirterek, "En yakın takipçimiz, onlar da maşallah çok iyi gidiyor. Taraftarımızın önünde güzel bir oyunla en yakın rakibimizi yenip, puan farkını açarak sonrasındaki döneme motivasyonumuz üst seviyede devam etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Kocaelispor ile Teksüt Bandırmaspor, 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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