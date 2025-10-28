Kocaelispor, Başakşehir Deplasmanına Hazırlanıyor: Selçuk İnan "Kazanmaya Durumdayız"

Kocaelispor, Başakşehir Deplasmanına Hazırlanıyor

Hazırlıklar ve Teknik Direktörün Açıklamaları

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile yapılacak deplasman maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarla maça hazırlanıyor.

Teknik direktör Selçuk İnan, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligin ilk 7 haftasında iyi oyunu skora yansıtamadıklarını fakat son 3 haftada aldıkları galibiyetlerle sıralamada yükselişe geçtiklerini ifade etti.

Selçuk İnan: "Zor bir deplasman ama biz de son dönemde yakaladığımız performansla maçı kazanabilecek durumdayız"

İnan, oyuncuların çok çalıştığını ve başarı elde etmek istediğini belirterek, alınan galibiyetlerin geçmişte kaldığını, futbolun dünü olmadığını vurguladı. Başakşehir hakkında da şunları söyledi: "Başakşehir önemli bir kulüp. Önemli oyuncuları var. Son maçlarını da kazandılar. Güçlü bir rakibe, belirli bir oyun planı olan rakibe karşı oynayacağız. Zor bir deplasman ama biz de son dönemde yakaladığımız performansla maçı kazanabilecek durumdayız."

Deneyimli çalıştırıcı, RAMS Başakşehir ile seyir zevki yüksek bir futbol sergilemek istediklerini; oyunu çirkinleştirmeden, doğru futbolla kazanan taraf olmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, alınan sonuçlar nedeniyle asıl övgünün futbolculara ait olduğunu ve teknik ekibin de en iyisini yapmak için çalıştığını ekledi.

Bruno Petkovic ve Massadio Haidara'nın bu deplasmanda takımda yer alamayacağını belirten İnan, sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska'nın da antrenmanda bulunmadığını aktardı.

Nonge: "Taraftarımız Önünde Oynamayı Çok Seviyorum"

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende, üst üste üç maç kazandıkları için mutlu olduğunu, her maçta iyi mücadele etmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Nonge: "İyi takımlara karşı oynadık. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama son 3 maçta kazanma adına daha çok istek vardı. İç sahada taraftarımız önünde futbol oynamayı çok seviyorum. Başakşehir maçında da taraftarımızın desteğini alırsak çok güzel olur."

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.