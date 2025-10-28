Kocaelispor, Başakşehir Deplasmanına Hazırlanıyor: Selçuk İnan "Kazanmaya Durumdayız"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor; Selçuk İnan son üç haftadaki performansla kazanmaya hazır olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 14:50
Kocaelispor, Başakşehir Deplasmanına Hazırlanıyor: Selçuk İnan "Kazanmaya Durumdayız"

Kocaelispor, Başakşehir Deplasmanına Hazırlanıyor

Hazırlıklar ve Teknik Direktörün Açıklamaları

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile yapılacak deplasman maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarla maça hazırlanıyor.

Teknik direktör Selçuk İnan, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligin ilk 7 haftasında iyi oyunu skora yansıtamadıklarını fakat son 3 haftada aldıkları galibiyetlerle sıralamada yükselişe geçtiklerini ifade etti.

Selçuk İnan: "Zor bir deplasman ama biz de son dönemde yakaladığımız performansla maçı kazanabilecek durumdayız"

İnan, oyuncuların çok çalıştığını ve başarı elde etmek istediğini belirterek, alınan galibiyetlerin geçmişte kaldığını, futbolun dünü olmadığını vurguladı. Başakşehir hakkında da şunları söyledi: "Başakşehir önemli bir kulüp. Önemli oyuncuları var. Son maçlarını da kazandılar. Güçlü bir rakibe, belirli bir oyun planı olan rakibe karşı oynayacağız. Zor bir deplasman ama biz de son dönemde yakaladığımız performansla maçı kazanabilecek durumdayız."

Deneyimli çalıştırıcı, RAMS Başakşehir ile seyir zevki yüksek bir futbol sergilemek istediklerini; oyunu çirkinleştirmeden, doğru futbolla kazanan taraf olmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, alınan sonuçlar nedeniyle asıl övgünün futbolculara ait olduğunu ve teknik ekibin de en iyisini yapmak için çalıştığını ekledi.

Bruno Petkovic ve Massadio Haidara'nın bu deplasmanda takımda yer alamayacağını belirten İnan, sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska'nın da antrenmanda bulunmadığını aktardı.

Nonge: "Taraftarımız Önünde Oynamayı Çok Seviyorum"

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende, üst üste üç maç kazandıkları için mutlu olduğunu, her maçta iyi mücadele etmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Nonge: "İyi takımlara karşı oynadık. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama son 3 maçta kazanma adına daha çok istek vardı. İç sahada taraftarımız önünde futbol oynamayı çok seviyorum. Başakşehir maçında da taraftarımızın desteğini alırsak çok güzel olur."

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın...

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Bahis Açıklamasına Kocaelispor'dan Sert Tepki
2
DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda Basın Toplantısı
3
Kocaelispor, Başakşehir Deplasmanına Hazırlanıyor: Selçuk İnan "Kazanmaya Durumdayız"
4
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Finalde!
5
Fenerbahçe’nin yeni dönemi! Aziz Yıldırım’dan seçim sonrası duygusal mesaj
6
Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı 26 Ekim'de

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar