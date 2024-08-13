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Kocaelispor, Caner Osmanpaşa İle Anlaştı

Kocaelispor, deneyimli stoper Caner Osmanpaşa'yı kadrosuna kattı. Ayrıntılar haberimizde!

Yayın Tarihi: 13.08.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:22
Kocaelispor, Caner Osmanpaşa İle Anlaştı

Kocaelispor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, stoper pozisyonunda görev yapacak olan Caner Osmanpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Caner Osmanpaşa arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Caner." mesajına yer verildi.

Tecrübeli Oyuncu Kocaelispor'da

36 yaşındaki Caner Osmanpaşa, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giymişti. Osmanpaşa, Süper Lig'de toplamda 29 maça çıkarak 3 gol atmayı başarmıştı. Kocaelispor'un yeni transferi, kulübe önemli bir tecrübe katacağı düşünülüyor.

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