Kocaelispor - Corendon Alanyaspor 0-0: İlk Yarı Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi; iki ekip önemli fırsatlar buldu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 18:15
Kocaelispor - Corendon Alanyaspor 0-0: İlk Yarı Golsüz Eşitlik

Kocaelispor - Corendon Alanyaspor 0-0: İlk Yarı Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig | 10. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki ekip de gol arayışında etkili anlar yakaladı ancak skor tabelası değişmedi.

11. dakikada, Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutu, kalenin direğinin üstünden auta gitti.

25. dakikada, Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından çektiği şutu, kaleci Jovanovic kontrol etti.

41. dakikada, Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada, Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşu üst direkten döndü.

43. dakikada, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunu Jovanovic çeldi; savunma oyuncusu Balogh topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da pozisyon üretmesine karşın golsüz beraberlik ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, Turka Araç Muayene...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Hakem Mehmet Türkmen, yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara (sağda) ile Salih Burak Demirel (solda) ve futbolcular, sahaya çocuklarla çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, Turka Araç Muayene...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor - Corendon Alanyaspor 0-0: İlk Yarı Golsüz Eşitlik
2
Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde On Hotels Alanya'yı 3-2 Yendi
3
Zerzevan Cup Diyarbakır'da Sona Erdi: Türker ve Sezer Şampiyon
4
TFF'den PFDK Kararı: 6 Süper Lig Kulübü Sevk Edildi
5
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kuraları Ankara'da Çekildi
6
Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji'ni Son Saniyelerde Geçti! 74-73

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi