Kocaelispor - Corendon Alanyaspor 0-0: İlk Yarı Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig | 10. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki ekip de gol arayışında etkili anlar yakaladı ancak skor tabelası değişmedi.

11. dakikada, Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutu, kalenin direğinin üstünden auta gitti.

25. dakikada, Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından çektiği şutu, kaleci Jovanovic kontrol etti.

41. dakikada, Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada, Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan korner sonrası ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşu üst direkten döndü.

43. dakikada, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunu Jovanovic çeldi; savunma oyuncusu Balogh topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da pozisyon üretmesine karşın golsüz beraberlik ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Hakem Mehmet Türkmen, yardımcı hakemler Abdullah Bora Özkara (sağda) ile Salih Burak Demirel (solda) ve futbolcular, sahaya çocuklarla çıktı.