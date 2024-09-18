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Kocaelispor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:02
Kocaelispor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Çorum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda gerçekleştireceği maça yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, antrenmanlarını Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Çalışmalar, koşu ve ısınma hareketleriyle başlamış, ardından pas çalışmasıyla devam edip yarı sahada çift kale maç ile son bulmuştur.

Yönetim ve Destek Açıklamaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul, antrenmanı takip etti. Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lige iyi başladık ama son iki haftada mağlup olduk. Futbolda kazanmak kadar kaybetmek de normaldir. Futbolcularımızdan başarıya odaklanmalarını ve sonuçları unutmalarını rica ediyorum. Kocaelispor sıkıntıya girdiğinde her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Sağlam'ın Değerlendirmesi

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise yaşanan talihsizliklere rağmen oyuncularına güvendiğini belirtti. Sağlam, "Taraftarımız bizlere güvenip destek olmalı. Takım içerisinde her oyuncuya ihtiyacımız var, bu nedenle kaybetmemeliyiz. Çorum FK deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

Maç Bilgileri

Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor, 22 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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