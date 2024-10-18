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Kocaelispor'dan Özel Gereksinimli Çocuklara Moral Desteği

Kocaelispor, özel gereksinimli çocuklarla moral buluşması gerçekleştirdi. Maç öncesi mutluluk dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:18
Kocaelispor'dan Özel Gereksinimli Çocuklara Moral Desteği

Kocaeli'den Moral Ziyareti

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'u Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde ziyaret etti.

Ödeme Amacı ve Etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata uyumunu sağlamak ve psikososyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekte.

Kocaelispor’un Misafirleri

Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte, 50 özel gereksinimli öğrenci, Kocaelispor'un Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ni ziyaret etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, takım oyuncularına moral kaynağı oldu.

Mutluluk Dolu Anlar

Futbolcularla top oynama ve keyifli sohbet etme fırsatı bulan özel gereksinimli çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özel gereksinimli bireyleri bir sonraki maça davet ediyorum. Orada bizim heyecanımıza tanıklık etsinler. İnşallah 15 senelik Süper Lig hasretimiz bu motivasyonla son bulacak. Bu ziyaret lig yolculuğunda bize güzel bir moral oldu." şeklinde konuştu.

Özel Bir Hediye

Ziyaret sırasında, Kocaelispor teknik ekibine, öğrenciler tarafından el sanatları dersinde filografi sanatıyla hazırlanmış Türk bayrağı hediye edildi.

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central...

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu. Öğrenciler, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla top oynadı.

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central...

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu. Öğrenciler, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla top oynadı.

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central...

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu. Öğrenciler, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla top oynadı.

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central...

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu. Öğrenciler, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla top oynadı.

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central...

Kocaeli'de 50 özel gereksinimli öğrenci, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Central Hospital Ümraniyespor maçı öncesinde moral ziyaretinde bulundu. Öğrenciler, Kocaelispor Körfez Brunga Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek futbolcularla top oynadı.

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