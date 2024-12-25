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Kocaelispor'dan Yeni Hedef: İsmet Taşdemir ile Sözleşme İmzalandı

Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak şampiyonluk hedefini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:57
Kocaelispor'dan Yeni Hedef: İsmet Taşdemir ile Sözleşme İmzalandı

Kocaelispor'un Yeni Teknik Direktörü İsmet Taşdemir

Trendyol 1. Lig'in önde gelen takımlarından Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşti ve başkan Recep Durul tarafından gerçekleştirilen konuşmalarla taçlandırıldı.

Başkan Durul: Şampiyonluğa İhtiyacımız Var!

Başkan Durul, sözlerine istifa eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a teşekkür ederek başladı ve ona kariyerinde başarılar diledi. Durul, Taşdemir'in geçmişteki başarılarına dikkat çekerek, "Kocaelispor'un genlerinde başarı var. Taşdemir, tecrübeleri ve liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır," ifadelerini kullandı.

Şehrin uzun zaman beklediği şampiyonluğa ulaşmanın hedeflendiğini vurgulayan Durul, "İnşallah Süper Lig'de şehrimizi temsil edeceğiz. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsun," dedi.

İsmet Taşdemir: Birlikte Başaracağız

Yeni teknik direktör Taşdemir ise, Kocaelispor'u yakından tanıdığını belirterek, “Kocaelispor, her teknik direktörün tarih yazmak istediği bir kulüp. Ekibimle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başarı, birlik ve beraberlikle gelecektir,” şeklinde konuştu.

Taşdemir, takımın lider konumda olduğuna dikkat çekerek, sezon sonunu goalgetirmek için herkesin bir arada olması gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından, Taşdemir 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 4) dönemi başladı....

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 4) dönemi başladı. Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul (sağ 4) ve yöneticilerle bir araya geldi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 4) dönemi başladı....

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir (sol 4) dönemi başladı. Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul (sağ 4) ve yöneticilerle bir araya geldi.

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