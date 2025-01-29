Kocaelispor Erzurumspor FK Maçına Hazır: Teknik Direktör Taşdemir Açıklamalarda Bulundu

Kocaelispor, Erzurumspor FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın durumunu değerlendirdi.

Taşdemir: "Zor Bir Deplasman Ama Bizim de Doğrularımız Var"

Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları ile maç hazırlıklarını sürdürdü. Taşdemir, ligin zorlu periyoduna girdiklerini belirterek, takımı zor anlar için hazırladıklarını ifade etti. Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Taşdemir, Erzurumspor FK ile geçen üç sezonda birçok kez karşılaştıklarını hatırlatarak, “Başlarında Hakan Kutlu var. Onun yaptığı başarılı çalışmalarla takım, bu yıl transfer açılınca zirveye oynamaya başladı” dedi. Taşdemir, rakiplerinin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Zor bir deplasman ama bizim de kendimize göre doğrularımız, oyunumuz ve karakteristik ruhumuz var” şeklinde konuştu.

Oğulcan Çağlayan: "Süper Lig Yolunda Kazanmalıyız"

Futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Erzurumspor FK maçının öneminin farkında olduklarını belirterek, karşılaşmayı kazanarak Süper Lig yolundaki mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Oğulcan, “Süper Lig’e çıkmak son değil, asıl önemli olan orada kalıcı olabilmek” ifadelerini kullandı.

Kocaelispor ile Erzurumspor FK arasındaki maç, 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleşecek.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.