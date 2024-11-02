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Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:06
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, Kocaelispor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla devirdi. Bu sonuçla Kocaelispor, ligdeki mücadelesine önemli bir katkı sağlamış oldu.

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