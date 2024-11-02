Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, Kocaelispor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla devirdi. Bu sonuçla Kocaelispor, ligdeki mücadelesine önemli bir katkı sağlamış oldu.