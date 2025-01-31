Kocaelispor, Giorgi Beridze ile Sözleşmesini Feshetti

Kocaelispor'dan Ayrılık Haberi

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giorgi Beridze'nin sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir" denildi.

Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Açıklamada, Beridze'ye bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edilirken, kariyerinin geri kalanında başarılar da dilendi. Beridze, Kocaelispor formasıyla 45 maça çıkarak 7 gol atmış ve 4 asist gerçekleştirmişti.