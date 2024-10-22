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Kocaelispor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, MKE Ankaragücü maçına hazırlık yapıyor. Teknik direktör Sağlam, rehavetin tehlikelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:51
Kocaelispor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, 10. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Taktik Çalışma ve Moral Ziyareti

Takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmanında pas ve taktik çalışarak maç için hazır hale gelmeye çalışıyor. Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, tedavisi tamamlanan Marcao bireysel çalışmalara da katıldı.

Başkanlar Antrenmanı İzledi

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram ettiler.

Teknik Direktör Sağlam'dan Açıklamalar

Basın mensuplarına konuşan Sağlam, puan durumlarından memnun olduklarını ve alınan sonuçlarla puan farkını koruduklarını bildirdi. "Kazanırken de eksiklerimizi görüp, gidebilmek adına daha fazla çalışıyoruz. Rehavete kapılmanın anlamı yok," diyen Sağlam, ligdeki zorlu mücadeleye dikkat çekti.

Zorlu Ankaragücü Maçı Öncesi Değerlendirmeler

Önlerinde zorlu bir MKE Ankaragücü maçı olduğunu belirten Sağlam, "Bu ligin 3 şampiyon adayı varsa biri Ankaragücü'dür. Zor bir mücadele olacak. Takımın en iyisini ortaya koyup beraber oynamaya devam etmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca sakatlık sorunu yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini ekledi.

Maç Bilgileri

Kocaelispor, MKE Ankaragücü ile 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda...

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda...

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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