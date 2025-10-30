Kocaelispor hedefi: Devre arasına ilk 8'de girmek

Başkan Recep Durul: Yapılanma ve hedefler

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul,AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktıkları için yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini ve kadrolarını planlı bir şekilde oluşturduklarını söyledi. Durul, takımın hedefi olarak devre arasına ilk 8 içinde girmeyi belirlediklerini vurguladı.

Durul, ligin ilk 7 haftasında alınan sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu 7 maçın 5'inde puanlarımız çalındı. Kocaelispor iyi bir kadro oluşturdu ama sahada skoru alamaması soru işaretiydi. Hakemlerin kötü yönetimi, sarı ve kırmızı kartlar, pozisyonların es geçilmesi, VAR hakeminin pozisyonlara duyarsız kalması, hakemin VAR'a danışmaması gibi bizi yıpratıcı, caydırıcı eylemlerde bulunuldu. O eylemlerin nereden kaynaklandığını dile getirdik, anlattık. Bugün Türkiye'de devrim niteliğinde bir soruşturma başlatıldı. Puanlarımızın çalınması tescil edilmiş oldu."

Takım performansı ve Avrupa hedefi

Durul, Kocaelispor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, son 3 maçta elde edilen galibiyetlerin kendileri için sürpriz olmadığını ifade etti. Ligdeki çıkışın devam ettiğine dikkat çeken Durul, takımın artık "vücut bulduğunu", daha da güçleneceğini söyledi.

Sezon başında Avrupa hedefi koyduklarını aktaran Durul, bu hedefin UEFA Konferans Ligi, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi olabileceğini belirtti. Ayrıca 1992-1993 sezondaki başarılara atıf yaparak, bu hedeflerin ulaşılmaz olmadığını dile getirdi: "Bizim kümede kalmaya ya da düşmemeye oynamak gibi durumumuz olamaz. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktık, kaldığımız yerden yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kadro kurduk. Avrupa'ya gitmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz Kocaelispor'uz, genlerimizde bu var."

Taraftar, teknik ekip ve ilk yarı hedefi

Durul, teknik direktör İnan'la iyi bir kadro kurduklarını ve İnan'ın futbolu, futbolcuyu ve kulüp kültürünü iyi bildiğini söyledi. Türkiye'nin en iyi taraftar grubuna sahip olduklarını belirten Durul, Türk futbolunda iz bırakmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlk yarının bitimine 7 maç kaldığını anımsatan Durul, hedeflerini şöyle özetledi: "İlk yarıda ilk 8'in içinde olacağımızı öngörüyorum. Önümüzde 7 maç var. Bütün maçları kazanmak ve yenilmemek için oynayacağız. İsimlere değil, takım oyununa bakıyoruz. Taraftarımızla kenetlenerek ilk yarıyı ilk 8'de bitirme öngörümüz var. Taraftarımız desteğiyle takımımıza önemli katkı sağlıyor. Onların tutkusu tarihten geliyor. Taraftar ve camia olarak başarı iç güdüsüne sahibiz. Onlar takımlarını özveriyle destekliyor. Böyle değerlere sahip tarafın da Türkiye'de örnek ve ilham verici olmalı. Biz de böyle bir taraftara sahip olduğumuz için mutlu ve gururluyuz."

Kent ve kulübün bir vücut haline geldiğine dikkat çeken Durul, tüm bileşenlerin uyum içinde, duygu birliğiyle hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Mevcut tablo

Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, ligde 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. İlk 7 haftada galibiyetle tanışamayan Kocaeli temsilcisi, son 3 karşılaşmada 9 puan alarak ligde 10. sıraya yükseldi.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, ligin devre arasına ilk 8 içinde girmeyi amaçladıklarını belirtti. Durul, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.