Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Dinamo Kiev'den 2025-2026 Sonuna Kadar Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekibi savunmasını güçlendirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer duyurusu kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Syrota. Futbolcu Oleksandr Syrota'nın kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır."

25 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon kiralık olarak Maccabi Haifa'da forma giymişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Syrota'yı (sol 2) kiralık olarak kadrosuna kattı. Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Kocaelispor Başkanı Recep Durul (sağ 2) da yer aldı.